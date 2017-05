WHIRLPOOL: APRE A MILANO NUOVO FLAGSHIP SHOWROOM HI-TECH (2)

11 maggio 2017- 17:57

(AdnKronos) - Ognuno dei marchi di Whirlpool avrà un’area dedicata all’esposizione dei propri prodotti di punta. Per gli appassionati di design, la collezione KitchenAid racconta la storia di uno stile e di prestazioni professionali senza tempo, con prodotti d’eccellenza come l’ultimo Power Plus Blender e il nuovo frigorifero Iconic Fridge. Nell’area Whirlpool, i visitatori sperimenteranno la ricchezza e il successo di una tradizione che vanta più di un secolo, con una storia fatta di innovazione, design d’avanguardia e performance avanzate, rappresentate dalla più recente W Collection, l’esclusiva suite completa di elettrodomestici volta a rivoluzionare il modo di vivere l’ambiente domestico: un nuovo stile di casa, un nuovo stile di vita. Nelle altre aree, le esposizioni presentano la nuovissima serie a incasso di Hotpoint, che fonde alla perfezione tre elementi della filosofia di prodotto: ampie capacità che permettono ai consumatori di celebrare il proprio stile personale, con prestazioni comprovate che aiutano a ottenere risultati sempre eccellenti e un autentico design di prodotto, che si armonizza perfettamente con le cucine di stile contemporaneo.