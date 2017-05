WHIRLPOOL: APRE A MILANO NUOVO FLAGSHIP SHOWROOM HI-TECH (3)

11 maggio 2017- 17:57

(AdnKronos) - I visitatori potranno inoltre esplorare la nuova area dedicata alla serie di elettrodomestici da incasso di Indesit, in un’esposizione che illustra come la nuova gamma risponde alla perfezione alle esigenze delle famiglie moderne, con un design intelligente 'life proof'. Questa parte dello showroom racconta la vita come un viaggio, a volte inaspettato, spesso pieno di alti e bassi e sempre caotico. Ecco perché la gamma delle cucine a incasso di Indesit offre un aiuto garantito, con soluzioni molto pratiche e affidabili. Quando crei le tue migliori ricette di famiglia e vuoi risparmiare tempo, soldi e fatica, questa è la scelta più collaudata.Il World of Whirlpool vanta inoltre un ampio terrazzo che sarà usato per eventi speciali rivolti al pubblico, ai media e agli ospiti vip.