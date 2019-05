31 maggio 2019- 15:44 **Whirlpool: azienda, 'riconversione sito Napoli per cessione a terzi'**

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Whirlpool Emea, relativamente al sito di Napoli, "intende procedere con la riconversione del sito e la cessione del ramo d’azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano". Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Nei prossimi giorni, Whirlpool "lavorerà con le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e nazionali per definire tutti i dettagli e le tempistiche della riconversione, che saranno resi noti non appena possibile".