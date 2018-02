WHIRLPOOL: BENTIVOGLI, FIM PRIMO SINDACATO GRUPPO

10 febbraio 2018- 10:17

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Con la vittoria nel rinnovo delle rsu nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta (Va) quartier generale della multinazionale americana dell’elettrodomestico in Italia, la Fim Cisl conquista un’altra ex roccaforte della Fiom diventando così il primo sindacato in tutto Gruppo Whirlpool in Italia". A dichiararlo è il segretario generale delle tute blu della Cisl, Marco Bentivogli, in una nota."A Cassinetta su 1951 lavoratori hanno votato 1591 tra operai e impiegati, la Fim ha ottenuto il 35,5% dei voti ed eletto 13 delegati mentre la Fiom 10 e 9 Uilm. Un risultato - sottolinea Bentivogli - frutto del lavoro di tutta la squadra Fim che in questi anni, ha portato avanti ad ogni livello dalla crisi di Indesit, a cui è seguita l’acquisizione da parte di Whirlpool, agli accordi che hanno permesso l’armonizzazione della contrattazione di secondo livello su tutti i siti del Gruppo fino al piano industriale del 2015 fortemente voluto da Fim". "Un grazie - conclude Bentivogli - va a tutta la squadra della Fim di Cassinetta coordinata dal segretario Fim Cisl e coordinatore nazionale del Gruppo Whirlpool Paolo Carini e al coordinatore Tiziano Franceschetti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato la loro fiducia e che continueremo ad onorare con il nostro impegno quotidiano".