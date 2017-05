WHIRLPOOL: BERROZPE GALINDO, VENDITE IN UE A DUE VELOCITà, CRESCE PIù L'EST

11 maggio 2017- 18:19

Pero (Milano), 11 mag. (AdnKronos) - "La situazione non è lineare in tutti i Paesi. È difficile generalizzare. In linea di massima quello che vediamo è che in Europa Occidentale il mercato sta crescendo molto lentamente, però è un mercato stabile. Il mercato degli elettrodomestici ha avuto dei picchi in alto e in basso negli ultimi anni, per cui la stabilità è importante e una minima crescita c'è". Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea e vice presidente esecutivo di Whirlpool Corporation, replica a chi le chiede le vendite del gruppo. "Vediamo molta più crescita nei mercati del Centro Europa e dell'Europa dell'Est, perché sono mercati dove ancora la penetrazione di prodotti che noi vendiamo è ancora molto bassa. Mentre nei Paesi dell'Europa Occidentale, quelli più avanzati, l'acquisto dei consumatori è più una sostituzione di prodotti che già hanno, non un primo acquisto", conclude a margine dell'inaugurazione del nuovo headquarter del gruppo alle porte di Milano.