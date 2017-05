WHIRLPOOL: BERROZPE, ONORE VISITA PREMIER, IMPORTANTI INVESTIMENTI IN ITALIA

11 maggio 2017- 17:01

Pero (Milano), 11 mag. (AdnKronos) - La visita del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, "ci onora in un momento molto importante per Whirlpool in Italia. L’azienda negli ultimi anni ha messo in campo un ambizioso piano di investimenti che ammontano oltre 500 milioni di euro in innovazione di prodotto, processi industriali all'avanguardia e formazione continua delle nostre persone". Lo afferma Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea e vice presidente di Whirlpool Corporation. "La posizione del nuovo Headquarter offre ai nostri talenti la possibilità di mettere a frutto le proprie energie e la propria passione in un’azienda globale, in un ambiente multiculturale e dinamico. Questo momento è un ulteriore segno del consolidamento della presenza della nostra azienda sul territorio italiano, 28 anni dopo l’arrivo di Whirlpool in Europa, proprio qui, in Lombardia", conclude.