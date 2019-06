10 giugno 2019- 17:42 Whirlpool: Bonomi, 'faccio un altro mestiere'

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "Credo sia un caso di omonimia, non è mio interesse, ho già smentito". Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a chi gli chiedeva se davvero, come riportavano alcune indiscrezioni nel weekend, potesse essere interessato, in cordata con altri imprenditori, alla Whirlpool di Napoli. "Per altro è un settore che non è il mio, io lavoro nel biomedicale, faccio un altro mestiere", sottolinea ancora.