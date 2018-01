WHIRLPOOL: CALENDA GIOVEDì VEDRà VERTICI EMBRACO

15 gennaio 2018- 17:37

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda giovedì prossimo incontrerà nuovamente i vertici dell’azienda Embraco, al termine dell’incontro che i manager della società avranno in mattinata al ministero del Lavoro. In quell’occasione, si legge in una nota, il ministro valuterà la situazione e le eventuali iniziative da assumere. Il tavolo con le parti sociali è già convocato per il prossimo 8 febbraio.