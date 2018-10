26 ottobre 2018- 18:46 Whirlpool: Conte, lavoratori tutelati e ritorno imprese, Italia cambia marcia

Roma, 26 ott (AdnKronos) - "Zero esuberi e rientro della produzione in Italia per Whirlpool. Complimenti a Luigi Di Maio per l’accordo raggiunto con l’azienda. Finalmente i lavoratori vengono tutelati e le imprese tornano a investire. Anche questa è la conferma che l’Italia sta cambiando marcia". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.