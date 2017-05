WHIRLPOOL: DALL'HEADQUARTER AI NUOVI INVESTIMENTI, I NUMERI IN ITALIA/SCHEDA

11 maggio 2017- 17:00

Pero (Milano), 11 mag. (AdnKronos) - Dall'headquarter vicino Milano - inaugurato alla presenza del premier Paolo Gentiloni - ai nuovi investimenti: Whirlpool continua a puntare sull'Italia. Il contributo di Whirlpool all'economia dello Stivale si estende a tutto il Paese, dove impiega oltre 6.000 persone in otto località, con sei siti industriali, centri di ricerca e sviluppo e uffici amministrativi. Oltre il 75% dei 350 milioni di euro di investimenti in ricerca e sviluppo, che il gruppo ha stanziato nella regione Emea entro il 2018, sono allocati nei due poli di ricerca avanzata attivi nel Paese, a Cassinetta di Biandronno (Varese) e a Fabriano (Ancona). Le attività del gruppo in Italia generano un indotto di circa 1,2 miliardi di euro all'anno, pari a oltre il 35% del valore totale annuale degli acquisti nella regione Emea. Whirlpool, inoltre, resterà radicata nella zona di Varese: a Comerio, nella ex sede direzionale, è impegnata con le istituzioni e le università del territorio a ricercare le migliori soluzioni per il riutilizzo dell’area. A Cassinetta di Biandronno - il polo regionale per i prodotti a incasso, microonde, frigoriferi e forni - l'azienda continuerà ad attrarre investimenti strategici, con circa 2.000 dipendenti tra operazioni industriali, funzione acquisti e i due poli globali di ricerca e sviluppo Global consumer design e Global food institute.