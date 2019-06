12 giugno 2019- 19:04 **Whirlpool: Di Maio, 'bene apertura azienda e presupposto riavvio dialogo'**

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "E' il presupposto per rincominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai due pilastri fondamentali: la non chiusura del sito di Napoli e il mantenimento dei livelli occupazionali. Tenete duro non mollate". Così secondo fonti Mise il vicepremier Luigi Di Maio ha chiuso l'incontro con Whirlpool sul sito di Napoli dando appuntamento per lunedì prossimo.