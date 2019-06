11 giugno 2019- 14:12 **Whirlpool: Di Maio, 'finita epoca bengodi, domani tornino a più miti consigli'**

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "E' finita l’epoca in cui le multinazionali firmano accordi, prendono i soldi dallo Stato e poi fanno quello che vogliono. Le aziende, gli imprenditori e i lavoratori italiani meritano rispetto. Revoco i finanziamenti alla Whirlpool se non manterrà gli impegni presi". Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio mentre nel video firma gli atti di indirizzo per gli uffici del ministero del Lavoro, dello Sviluppo economico e Invitalia per "revocare o soldi degli italiani che sono stati dati a Whirlpool" perché la multinazionale "non ha tenuto fede agli accordi sottoscritti". Mercoledì, aggiunge Di Maio, "quando verranno al tavolo spero possano venire a più miti consigli perché qui è finita l'epoca del Bengodi dove si faceva quello che si vuole".