11 giugno 2019- 19:18 Whirlpool: Di Maio, no Bengodi stop 15 mln fondi, Gruppo 'mai disdetto accordo'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Ma Di Maio, ancora con un post su Facebook, ribadisce critiche e ultimatum: "è finita l'epoca del Bengodi dove si faceva quello che si vuole. E' finita l’epoca in cui le multinazionali firmano accordi, prendono i soldi dallo Stato e poi fanno quello che vogliono. Le aziende, gli imprenditori e i lavoratori italiani meritano rispetto", dice. Ma la 'voce grossa' del vicepremier trova i sindacati su sponde diverse. Se Cisl e Uil plaudono alla decisione di revocare i fondi pubblici, la Cgil chiede piuttosto che si vigili sull"applicazione degli accordi" su cui sono stati erogati gli incentivi."Non è che togliendo gli incentivi Whirlpool se ne può andare e chiudere gli stabilimenti, il punto è fare applicare gli impegni che sono stati presi", scandisce il leader Cgil, Maurizio Landini mentre per la Uil di Carmelo Barbagallo "si tratta di un primo passo per porre un freno allo strapotere delle multinazionali" così come la Cisl di Annamaria Furlan è una doppia "buona notizia" sia il fatto che Whirlpool non voglia chiudere il sito di Napoli sia il fatto che "finalmente il Governo abbia finalmente battuto un colpo, annunciando la revoca degli incentivi a questa azienda".Preoccupato anche il sindacato di Napoli, Luigi De Magistris, che prende con le molle le parole di Di Maio. "Mi auguro che si tratti di una dichiarazione tattica, perché a noi non interessa la partita 'tolgo o lascio i finanziamenti,' a noi interessa che l'accordo venga confermato", spiega prima di entrare nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dove è prevista una seduta monotematica del Consiglio comunale di Napoli dedicato al caso Whirlpool.