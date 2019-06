11 giugno 2019- 19:18 Whirlpool: Di Maio, no Bengodi stop 15 mln fondi, Gruppo 'mai disdetto accordo'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "I finanziamenti - ricorda ancora de Magistris - erano legati, da come dice il Governo, alla conferma e al rilancio del piano industriale che comprendeva la sede di Napoli. Quindi il Governo deve fare in modo che l'accordo, venga confermato". Questa, dice ancora De Magistris, "non è una partita del Governo della Repubblica Italiana ma una partita della città di Napoli, di un'azienda di Napoli, lavoratrici e lavoratori di Napoli e dell'area metropolitana e delle loro rappresentanze sindacali. Se il ritiro del finanziamento serve per convincere la Whirlpool a capire che il Governo fa sul serio bene, se è già una ritirata per dire 'abbiamo perso e nel ritirarci incendiamo la città e mettiamo a fuoco', è qualcosa che ci interessa molto poco", conclude.Una posizione confermata, da lì a poco, dal documento approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Napoli che denuncia come Whirlpool "abbia sbarrato il sito di Napoli lasciando intendere l'inapplicazione del suddetto accordo e decidendo unilateralmente di non dare seguito a quanto sottoscritto". Un durissimo colpo per il territorio che, si legge ancora nel documento, registra un tasso di disoccupazione tra i più alti d'Italia e un tasso di attività passato dal 53% nel 2004 al 50,5% nel 2018 mentre i processi di deindustrializzazione hanno impoverito il tessuto produttivo locale al punto da non rendere più attrattivo il territorio, nonostante importanti misure di defiscalizzazione e, più in generale, di attrazione degli investimenti. "La crisi Whirlpool è chiaro segnale di una precisa volontà di tagliare il Mezzogiorno, riproponendo la questione meridionale in termini di disagio, disoccupazione, disperazione", conclude il consiglio comunale.