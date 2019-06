4 giugno 2019- 17:27 Whirlpool: Fiom, azienda non è in grado di dare risposte

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Ho fatto fatica a capire la posizione di Whirpool. Per tre volte ci hanno chiesto di ascoltare le loro proposte su Napoli. Gli abbiamo chiesto se c'è anche quella di non vendere Napoli, ma non sono in grado di dare una risposta e chiedono di vederci la prossima settimana". Lo ha detto la segretaria nazionale della Fiom Cgil, Barbara Tibaldi, al termine del tavolo convocato al Mise.