25 ottobre 2018- 13:37 Whirlpool: Fiom, continua confronto, piano prevede specializzazione siti

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - È in corso da questa mattina, dopo una prima parte alla presenza del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, l'incontro che fa seguito a quello del 3 ottobre scorso riguardo Whirlpool, tra il management del gruppo americano guidato dall'ingegner Castiglioni, le istituzioni locali e i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali. L'azienda, rispondendo all'invito del ministro e delle parti sociali di presentare un piano industriale che non prevedesse esuberi, al fine di avere accesso agli ammortizzatori sociali, riferisce la Fiom Cgil, ha illustrato gli interventi previsti per raggiungere l'obiettivo. Il piano industriale 2019-2021, attualmente in discussione, prevederebbe la specializzazione dei siti italiani oltre ad investimenti in ricerca, prodotti e processi e il reshoring di produzioni dalla Polonia.