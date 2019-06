11 giugno 2019- 15:49 Whirlpool: Furlan, 'bene revoca governo, bene che non chiuda Napoli'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Il fatto che Whirlpool abbia comunicato di non voler chiudere lo stabilimento di Napoli è certamente una buona notizia. E' una marcia indietro positiva. Così come è positivo che il Governo abbia finalmente battuto un colpo, annunciando la revoca degli incentivi a questa azienda. Speriamo ora che alle parole seguano davvero i fatti e la conferma degli investimenti che l'azienda si era impegnata a portare avanti in Campania". Lo ha detto oggi il leader Cisl, Annamaria Furlan, nel corso della Conferenza organizzativa della First Cisl."Occorre un approccio serio di condivisione con i corpi intermedi, sia sindacali che datoriali, per la soluzione delle tante, troppe vertenze aperte. Non possiamo continuare con questi comportamenti irresponsabili di tante aziende. Sono in ballo quasi duecento mila posti di lavoro ed il destino di tante famiglie", prosegue.E ricordando lo sciopero e le manifestazioni dei metalmeccanici previste per venerdì aggiunge: "occorre una nuova politica industriale nel nostro paese ed un modello di sviluppo che valorizzi i nostri settori produttivi, rilanci l'occupazione, punti alla riduzione del cuneo fiscale per alzare i salari, sbloccare davvero le infrastrutture, favorire i nuovi investimenti in innovazione, ricerca, puntare sulla formazione adeguata per gestire le nuove tecnologie".