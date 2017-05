WHIRLPOOL: GENTILONI A MILANO INAUGURA NUOVO HEADQUARTER GREEN (2)

11 maggio 2017- 16:59

(AdnKronos) - La struttura scelta per la sede Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) di Whirlpool si trova nel complesso 'Perseo' Expo District, su una superficie di circa 12mila metri quadri che offrirà a oltre 600 persone provenienti da 28 Paesi un ambiente di lavoro moderno e dinamico. Situata vicino al nascente polo tecnico scientifico Human Technopole, all'interno di un’area dinamica che ha attirato investimenti ingenti grazie a Expo Milano 2015, è stata realizzata nel rispetto degli standard più elevati in materia di sostenibilità e tecnologia e dispone di un sistema fotovoltaico posto sul tetto dell’edificio capace di risparmiare ogni anno 16 tonnellate di Co2. Whirlpool, in linea con il proprio modello di responsabilità sociale, promuove la mobilità alternativa e sostenibile dei propri dipendenti attraverso una app dedicata con soluzioni innovative di carpooling e free-shuttle bus e ha in corso una partnership con il Banco Alimentare per ridurre lo spreco alimentare e sensibilizzare le proprie persone sul consumo responsabile.