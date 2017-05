WHIRLPOOL: GENTILONI, INNOVAZIONE E LAVORO QUI SI RAFFORZANO

11 maggio 2017- 17:47

Pero, 11 mag. (Adnkronos) - "Si discute molto del ruolo che l'innovazione tecnologica ha nelle prospettive del lavoro. Tutti noi siamo preoccupati, impegnati e affascinati da questa sfida, su come tenere insieme le innovazioni tecnologiche, alle quali non possiamo e non vogliamo rinunciare, con il valore sociale che le persone che lavorano danno alle nostre imprese e che è qualcosa su cui si fonda la base stessa della nostra società. E quando in un caso come questo, vediamo che non solo queste cose possono vivere insieme, ma insieme possono rafforzarsi, difendendo e proteggendo il lavoro, è una bellissima storia di successo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in occasione dell'inaugurazione del nuovo quartiere generale di Whirlpool Emea, alle porte di Milano.