16 aprile 2018- 18:32 WHIRLPOOL: LANCIA CAMPAGNA #SENSINGYOURWORLD

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Dopo oltre 5 anni, Whirlpool torna a investire in Italia con una comunicazione integrata che ruota attorno al concept #SensingYourWorld. La campagna di comunicazione nasce dall’ascolto dei bisogni dei consumatori e si focalizza sugli aspetti intuitivi degli elettrodomestici premium del brand, e che ha come protagonista l’iconica figura della Dea, sinonimo di Whirlpool e simbolo della tecnologia ‘6th Sense’ sviluppata dal marchio. Proprio grazie a quest’ultima, gli elettrodomestici Whirlpool sono in grado di anticipare le esigenze dei consumatori, supportandoli al meglio nella gestione delle attività domestiche. A lanciare la campagna #SensingYourWorld è un nuovo spot realizzato dall’agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson in collaborazione con la casa di produzione Movie Magic, mentre la gestione digital è stata affidata a MRM/McCann e quella media a Initiative. Il video, girato a Montevideo (Uruguay) e diretto dai registi Anthony Atanasio e Valerie Martinez, ha come protagonista una figura femminile, quella della Dea Whirlpool, che osserva dall’alto la vita moderna e frenetica di una metropoli e dei suoi individui e che ascolta i bisogni dei consumatori e li realizza con una nuova generazione di elettrodomestici connessi, che ne migliorano la vita. Supreme Care è una nuova era di lavatrici con un design elegante dotate di Connectivity per controllare e regolare i cicli di lavaggio sempre e ovunque. La 6th Sense Live Technology aiuta i consumatori a monitorare e verifcare con semplicità lo stato attuale del programma e far partire da remoto i cicli di lavaggio e asciugatura. Soggetti della campagna sono la lavabiancheria e asciugatrice Supreme Care. Il cestello con tecnologia SoftMove muove i capi e la Zen Technology garantisce lavaggi silenziosi.