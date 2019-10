31 ottobre 2019- 18:55 Whirlpool: Patuanelli, 'credo che ci sia condizione per trovare soluzione'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Sul dossier Whirlpool "abbiamo fatto un piccolo passo anche non abbiamo risolto definitivamente" la vicenda. "Credo che ci siano le condizioni per avviare un'interlocuzione con l'azienda e che torni a sedersi al tavolo per trovare soluzioni e risolvere definitivamente la questione". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7.Se non fosse successo niente l'altro giorno, rileva, "si sarebbe arrivato ad una procedura di licenziamento collettivo". Ora, aggiunge Patuanelli, "se c'è un problema di prodotto all'interno di Whirlpool, esistono anche altri prodotti all'interno del gruppo. Non è pensabile e accettabile la soluzione che finora era stata individuata dall'azienda".