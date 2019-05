31 maggio 2019- 13:46 Whirlpool: Re David, 'inaccettabile chiusura Napoli, sciopero immediato'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Whirlpool annuncia la chiusura dello stabilimento di Napoli: immediato lo sciopero in tutto il gruppo e su tutti i turni. La multinazionale rispetti il piano industriale firmato al Ministero". Ad affermarlo in una nota è Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. "Noi non ci stiamo ai licenziamenti per delocalizzazione, dal momento che, tra l'altro, l'azienda usufruisce di tutto il sostegno possibile attraverso gli ammortizzatori sociali per la riorganizzazione dopo l’acquisizione di Indesit. Ora basta!", conclude.