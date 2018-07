9 luglio 2018- 11:50 Whirlpool: Sardos Albertini head of brand, communication & sell-out Italia

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Nuova nomina nel marketing di Whirlpool Italia. A partire dal primo luglio Novella Sardos Albertini è la nuova head of brand, communication & sell-out di Whirlpool Italia. Nel nuovo ruolo Sardos Albertini si unirà al team di Marco Merolla, direttore marketing Whirlpool Italia. Quaranta anni, laureata in Economia con un master in Business Administration, Novella ha assunto ruoli di crescente responsabilità in Procter & Gamble dove ha lavorato per 10 anni. Dal 2014 è entrata a far parte del team di marketing di Whirlpool Emea con il ruolo di Head of Brand Whirlpool; nel 2017 è passata alla guida del brand KitchenAid come senior brand and communication canager Mda and Sda KitchenAid Emea. "E’ con piacere che diamo il benvenuto a Novella Sardos Albertini nella nostra organizzazione Whilrpool Italia" dichiara Marco Merolla, direttore marketing. "Il suo arrivo rappresenta uno step chiave nella strategia di sviluppo della comunicazione e del sell-out nel nostro mercato. Sono sicuro che grazie alla sua esperienza e competenza darà un grande contributo alla crescita non solo del team, ma anche al valore dei nostri brand".