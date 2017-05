WHIRLPOOL: SCHMIDT, FLAGSHIP SHOWROOM è NUOVO E STIMOLANTE SPAZIO

11 maggio 2017- 17:56

Pero (Milano), 11 mag. (AdnKronos) - "Il World of Whirlpool è un nuovo e stimolante spazio in cui possiamo condividere l’esperienza dei nostri marchi e prodotti. L’ambiente è stato concepito come un’esperienza fortemente coinvolgente che consente agli ospiti di esplorare, vivere e sperimentare i nostri prodotti grazie a contenuti interattivi, 'show cooking' e ìedutainmentì". Così Norb Schmidt, vice presidente Product & Brand Whirlpool Emea, commenta l'ianugurazione del nuovo flagship showroom nell'headquarter alle porte di Milano. Il World of Whirlpool è un’esclusiva vetrina di 500 metri quadri per oltre 150 prodotti dei quattro principali marchi europei di Whirlpool Corporation - KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit -.