WHIRLPOOL: SEREN BAYRAMOGLU è LA NUOVA HR DIRECTOR EMEA

19 luglio 2017- 15:45

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Seren Bayramoglu è la nuova HR Director Total Rewards and Diversity&Inclusion di Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente, Africa). La manager riporterà a Francesca Morichini, Vice Presidente HR di Whirlpool Emea.“Sono orgogliosa di poter mettere a disposizione di Whirlpool Emea la mia lunga esperienza nell’area delle risorse umane, e in particolare di poter contribuire allo sviluppo e all’implementazione della strategia dell’azienda relativa alle attività e ai progetti di Diversity&Inclusion”, ha dichiarato Bayramoglu. Seren, 38 anni, ha iniziato il suo cammino professionale in Shell Turchia, dove ha ricoperto diversi ruoli all’interno del reparto HR e dove si è occupata di coordinamento delle attività di Merger&Acquisition e HR Business Partnership. In seguito, è entrata a far parte di General Electric, dove ha iniziato a operare in posizioni manageriali afferenti all’area EMEA, fino a diventare Middle East, Africa, Turkey Compensation and Benefits Director, con la responsabilità di 11mila persone in 35 Paesi.