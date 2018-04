16 aprile 2018- 18:40 WHIRLPOOL: SI AGGIUDICA TRE RED DOT AWARDS

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Whirlpool si è aggiudicato tre premi all’ultima edizione dei Red Dot Awards, uno dei riconoscimenti di design più prestigiosi al mondo. La giuria ha premiato la W Collection W11, la suite premium da incasso di Whirlpool, in entrambe le versioni con maniglia integrata e con maniglia sporgente. Entrambe le suite comprendono un forno, un microonde combinato, un forno a vapore, un forno combinato (Speed Oven), un piano cottura a induzione e una cappa, tutti perfettamente coordinati. Whirlpool ha ottenuto un premio anche per il suo frigorifero Grand Side by Side con maniglia semi-integrata, che si adatta perfettamente alle esigenze delle cucine contemporanee. 'Alla ricerca del buon design e dell'innovazione' è il motto che ha guidato la giuria internazionale, composta da 40 membri fra designer, importanti accademici e giornalisti, nell’assegnazione dei Red Dot Awards. I prodotti che ricevono l'ambito sigillo Red Dot si distinguono per l’eccellente livello qualitativo del design. "È un grande onore per noi ricevere il sigillo Red Dot Award per 13 prodotti a marchio Whirlpool", ha commentato Norbert Schmidt, Vice President, Market Operations, Products & Brands Marketing of Whirlpool Emea. "Essere premiati per il design su un palcoscenico internazionale così importante rappresenta un grande riconoscimento per l’impegno che mettiamo costantemente nella ricerca di una linea estetica di altissimo livello. Il design è la chiave per semplificare e migliorare la vita dei consumatori". I quattro premi Red Dot si aggiungono agli iF Dedign Award 2018 assegnati a febbraio alle due varianti della W Collection W11 e alla lavatrice W Collection a carica frontare di Whirlpool.