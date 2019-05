31 maggio 2019- 13:49 Whirlpool: Spera, 'non investe più su sito Napoli, incontro urgente al Mise'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - “L’Ugl Metalmeccanici unitariamente alle altre sigle sindacali proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di in tutti gli stabilimenti del Gruppo, Whirlpool ci ha comunicato di non voler investire più nello stabilimento di Napoli, del quale oggi pensavamo di discutere una situazione di criticità, di certo non una svendita". Così in una nota il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, riferendo che "il confronto di coordinamento nazionale Fiom, Fim, Uilm e Ugl Metalmeccanici e azienda è terminato dopo soli dieci minuti, come un fulmine a ciel sereno"."Chiediamo – conclude Spera - un incontro immediato al ministero dello Sviluppo economico per evitare il disimpegno della multinazionale degli elettrodomestici con la vendita il sito".