17 settembre 2018- 19:07 #WhirlpoolCommunityDay abbraccia l'area Emea

Osimo, 17 set. (AdnKronos) - Prestare il proprio tempo e le proprie ore lavorative, per un giorno, alle organizzazioni no profit e conoscerle meglio, da dentro, entrando nella vita quotidiana dei loro operatori e dei loro ospiti. E' il significato di #WhirlpoolCommunityDay, progetto di responsabilità sociale presentato nella sede della Lega del Filo d'Oro onlus di Osimo, nelle Marche. Una giornata di volontariato insieme a chi la realtà associazionistica la vive e la pratica tutti i giorni: Whirlpool Emea ha così lanciato la seconda edizione dell’iniziativa, che coinvolge l’intera regione Emea (Europa, Medio Oriente, Africa), per una giornata di solidarietà da trascorrere al fianco delle molte associazioni benefiche aderenti al progetto. In tutta l'area Emea sono oltre 500 i dipendenti coinvolti nel progetto e 27 le Ong Interessate per un totale di 4mila ore vissute all’insegna del volontariato. “Si tratta di una occasione unica per riaffermare con forza i nostri valori – ha detto Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Relazioni Governative di Whirlpool Emea – grazie al contributo dei colleghi-volontari. Il Community Day quest’anno è molto cresciuto rispetto alla prima edizione svoltasi a Milano, l’entusiasmo dei tanti colleghi che hanno partecipato nel 2017 ha infatti contagiato quelli di altre sedi italiane e dei Paesi Emea”. L’iniziativa segue, quindi, gli obiettivi legati alla strategia di responsabilità sociale della Corporate internazionale: aumentare la consapevolezza del consumo alimentare evitando gli sprechi, aiutare le famiglie in difficoltà a trovare soluzioni abitative sicure e sostenibili, promuovere l’integrazione sociale e l’occupazione sostenibile.