11 giugno 2019- 09:10 **Whirpool: Di Maio, 'oggi firmo revoca, tolgo 15 mln incentivi'**

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Oggi firmo la direttiva che revoca incentivi all'azienda per 15 milioni di euro. Whirlpool che oggi dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli non ha tenuto fede ai patti. Vediamo se così torna a più miti consigli visto che mercoledi' abbiamo un incontro". Lo dice Luigi Di Maio in un'intervista a Rtl 102.5.