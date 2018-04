24 aprile 2018- 09:52 Whirpool: vende a Nidec business compressori Embraco per 1,08 mld dollari(2)

(AdnKronos) - "Siamo molto orgogliosi del nostro forte portafoglio di brand globali. Dal momento che Embraco opera nel settore del business to business, questa transazione ci consente di rafforzare il nostro focus strategico nell'investimento e nella crescita del nostro business orientato al cliente", dichiara Marc Bitzer, chief executive officer di Whirlpool Corporation. Con il suo quartier generale in Brasile, Embraco è nel gruppo Whirpool dal 1997. Il business ha una forza lavoro di circa 11mila dipendenti distribuiti in 8 siti in Brasile, Italia, Cina, Slovacchia e Messico. Embraco mantiene uffici commerciali in Stati Uniti e Russia. Embraco, che è parte di Whirlpool Corporation's Latin America, nell'esercizio 2017 ha contribuito alle vendite nette di Whirlpool per 1,3 miliardi di dollari. La transazione, afferma Whirlpool, non dovrebbe avere impatti sui risultati finanziari del gruppo del 2018.