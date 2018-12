12 dicembre 2018- 18:55 Wind: con 'The Jackal' presentano 'Natale oggi vs Natale anni '90' (2)

(AdnKronos) - Inizia, infatti, una divertente serie di circostanze che dimostrano, grazie all’originalità e all’ironia tipiche del gruppo artistico partenopeo, come questa visione non sia affatto vera. L’offerta Wind All Inclusive che offre 100 Giga in regalo questo Natale, con l’app MyWind che consente di controllarne il consumo, permette allo zio Peppino di inviare un numero spropositato di immagini, meme e video sul Natale. La scena si inserisce in modo naturale nel contesto familiare del video e si interseca con il classico tono di voce di Ciro, di Fru e dei compagni.I The Jackal saranno anche i protagonisti di una attività di engagement, a sostegno del video: attraverso le Instagram stories del loro canale chiederanno, infatti, ai loro follower di reinterpretare il jingle-tormentone presente nel filmato. Per tutto il mese di dicembre, inoltre, su Facebook e Instagram sarà disponibile una serie di contenuti con l'obiettivo di mantenere alto il coinvolgimento.