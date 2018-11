2 novembre 2018- 16:43 Wind Tre: collabora a realizzazione progetto 5GCity in Italia

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, contribuisce alla realizzazione in Italia del progetto 5GCITY, finanziato dalla Commissione Europea all’interno di Horizon2020, Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione. 5GCITY, si legge in una nota, è un’iniziativa coordinata dal centro di ricerca spagnolo i2CAT, con la finalità di creare una piattaforma aperta, che estenda il modello cloud centralizzato per supportare lo sviluppo di soluzioni dedicate alle Smart Cities.I costi e le funzionalità delle reti, si legge nella nota, vengono ottimizzati attraverso il nuovo modello Neutral Host, con cui il proprietario dell’infrastruttura offre 'porzioni' (slices) di capacità di rete ai diversi possibili service provider 5G. Grazie ad un lavoro sinergico, che coinvolge anche pubbliche amministrazioni e imprese locali, è possibile realizzare network di telecomunicazioni con un maggiore riutilizzo delle infrastrutture esistenti.Wind Tre, in particolare, ha offerto il suo contributo attraverso la definizione dei requisiti di rete 5G per servizi innovativi digitali relativi alla fruizione di contenuti multimediali: UHD, video 360°, realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) ed immagini a supporto di servizi per la sostenibilità ambientale. Attraverso la sua partecipazione a 5GCITY, l’azienda contribuisce alla creazione di un ecosistema volto alla diffusione di soluzioni smart e allo sviluppo di nuove opportunità di Business.