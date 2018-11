2 novembre 2018- 16:43 Wind Tre: collabora a realizzazione progetto 5GCity in Italia (2)

(AdnKronos) - 5GCITY prevede dimostrazioni finali nelle città di Barcellona, Bristol e Lucca, per valutare gli ecosistemi 5G mediante specifici casi d’uso. In occasione del Lucca Comics and Games, evento fieristico tra i più importanti al Mondo, il progetto 5GCITY sta testando soluzioni per soddisfare le esigenze di copertura e connettività in spazi con una grande concentrazione di persone. L’apporto del 5G verrà verificato anche durante altri eventi internazionali organizzati a Lucca, con la partecipazione di decine di migliaia di visitatori: Lucca Summer Festival, Photolux e il Forum Europeo Digitale.Il programma 5GCity vede la collaborazione di un consortium composto da diciotto partner di sette Paesi europei, con la presenza di importanti realtà nazionali nel settore delle nuove tecnologie, delle telecomunicazioni e dei media, oltre al supporto di enti pubblici e istituzionali.