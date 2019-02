8 febbraio 2019- 17:43 Wind Tre: è Top Employers Italia 2019

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Wind Tre è 'Top Employers Italia 2019' per le sue politiche di gestione e sviluppo delle persone e per la cura dell’ambiente di lavoro. L’azienda è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute. "Con grande orgoglio annuncio che Wind Tre ha ottenuto la prestigiosa certificazione ‘Top Employers Italia 2019’. Sono convinto che diffondere tra le nostre persone una cultura abilitante rappresenti un forte e sostenibile elemento di differenziazione per il futuro", commenta l’amministratore delegato di Wind Tre, Jeffrey Hedberg.Grazie allo spirito di squadra delle nostre persone, aggiunge, "abbiamo fatto incredibili progressi negli ultimi 2 anni per integrare reti, sistemi e culture di Wind e Tre. Siamo, infatti, costantemente impegnati ad investire sulle nostre risorse, con l’obiettivo di innovare e mettere i clienti sempre al centro, per dargli ciò che desiderano", conclude il Ceo di Wind Tre. "Siamo fortemente impegnati - sottolinea Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di Wind Tre - nella valorizzazione delle risorse e nella diffusione della cultura della performance e della meritocrazia, grazie a un innovativo processo HR di Performance Management e a interventi formativi a sostegno della leadership, a tutti i livelli dell’organizzazione. Consideriamo tutti gli aspetti della vita aziendale delle nostre persone, dando loro attenzione, voce e supporto".