18 marzo 2019- 18:16 xchiocci Diciotti: Tribunale ministri, 'sbarco 177 stranieri non era problema di ordine pubblico'

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Va osservato come lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di 'ordine pubblico' per diverse ragioni". Così i magistrati di Catania nel fascicolo sulla nave Diciotti che vede indagato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona. "In particolare - spiegano i giudici - in concomitanza con il 'caso Diciotti' si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento, nessuno dei soggetti ascoltati d questo Tribunale ha riferito di informazioni sulla possibile presenza tra i soggetti soccorsi di 'persone pericolose' per la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale".