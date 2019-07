28 luglio 2019- 13:15 xdomenVeneto: è sempre più green e aperto all'innovazione (2)

(AdnKronos) - Altro segnale di un Veneto ‘verde’ e innovativo è il ricorso alle energie rinnovabili: in Veneto la quota di consumi coperta da fonti rinnovabili ha già superato il 17% nel 2016, anticipando di quattro anni l’obiettivo regionale assegnato dal Decreto 12 marzo 2012 “Burden Sharing” a ciascuna Regione e Provincia autonoma ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili.. Dal 2008 al 2017 l’impiego delle fonti rinnovabili nel settore dell’energia elettrica è cresciuto in Veneto del 54,1%. Sul fronte della mobilità, all’aumento degli spostamenti quotidiani (3,6 milioni di veneti si spostano da casa ogni giorno, ulteriore segnale di una società dinamica e in cambiamento) corrisponde un maggior ricorso alla bicicletta e diminuisce l’uso dei mezzi di trasporto a motore. Nonostante l’alto tasso di motorizzazione della popolazione veneta (633 autovetture ogni mille abitanti), gli utenti del trasporto pubblico locale sono cresciuti del 12 per cento dal 2012, quelli dei servizi urbani (bus e tram) del 13 per cento. La percentuale dei veneti che si spostano con il mezzo proprio è scesa dal 76 per cento del 2012 al 69 per cento del 2017, con benefici per l’ambiente, la salute e anche per la sicurezza stradale: il numero di incidenti (13.844) risulta in calo del 3,6 per cento rispetto al 2012. La cifra dell’innovazione e della propensione al cambiamento si coglie anche nelle scelte formative dei giovani veneti: aumenta il numero di laureati (32% della fascia 30-34 anni), migliora il livello di istruzione della popolazione (il 64,8% dei 25-64enni è almeno diplomato) e il tasso di abbandono scolastico si ferma all’11%.Al primo posto, nelle scelte post-diploma dei percorsi di alta formazione, c’è la laurea in economia e statistica, seguita da lingue (in linea con la forte propensione all’export e all’estero dell’economia e della società veneta) e ingegneria. Le scelte dei giovani sembrano allinearsi sempre più con il fabbisogno formativo espresso dalle imprese venete, che chiedono soprattutto laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione e in lingue.