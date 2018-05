6 maggio 2018- 13:08 Xylella: Bellanova, Emiliano chiede decreto urgenza per scaricare responsabilità

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "Chi lamenta di essere stato lasciato solo dal Governo regionale nella gestione dell’emergenza xylella ha tutta la mia solidarietà: la nostra olivicoltura e le nostre imprese agricole avrebbero meritato molto di più e d’altra parte non lo dico io ma lo sottolineano, quasi quotidianamente, le associazioni". Ad affermarlo è Teresa Bellanova, vice ministro allo Sviluppo economico sull'emergenza Xylella, rispondendo ad una sollecitazione nel corso di un incontro con alcuni agricoltori.Alla vigilia della visita dei Commissari europei in Puglia, sottolinea Bellanova, "il Presidente Emiliano chiede un decreto d’urgenza per scaricare ancora una volta su altri le responsabilità dell’emergenza xylella nel territorio pugliese mentre sarebbe stata necessaria, con il passaggio alla gestione ordinaria, una strategia complessiva e una pianificazione degna di questo nome", spiega la vice ministro."Una Regione amica, impegnata a risolvere le emergenze territoriali, determinata nel costruire ogni giorno qualità del governo, qualità delle soluzioni, qualità dell’interlocuzione istituzionale. Chiedere oggi un decreto al Presidente Gentiloni per l’eradicazione degli ulivi infetti -sottolinea Bellanova- è solo l’ultimo atto di una gestione ordinaria dell’emergenza totalmente insufficiente a dare risposte concrete e rigorose. Oltretutto mi pare che in molte occasioni proprio questo Governo sia stato considerato dallo stesso Presidente Emiliano scaduto. Singolare vero?", rileva.