YEMEN: DA ITALIA ARMI PER 427,5 MLN IN ARABIA SAUDITA, SESTO PAESE PER ESPORTAZIONI (2)

30 dicembre 2017- 12:16

(AdnKronos) - Decima nel 2015 con un valore dell'export di 257 milioni; sesta nel 2014 (163 milioni), prima nel 2013 (296 milioni), sesta nel 2012 (245 milioni), nona nel 2011 (166 milioni). Per quanto riguarda invece le aziende esportatrici, le prime tre posizioni sono occupate da Leonardo, con 778 licenze per un valore pari a 11 miliardi 565 milioni 341 mila 573 euro; seguita da Ge.avio s.r.l., con 69 licenze pari ad un valore di 985 milioni 276 mila 239 euro; e da Rwm Italia, l'azienda finita negli ultimi giorni nell'occhio del ciclone, con 45 licenze corrispondenti a 489 milioni 560 mila 889 euro.Il ministero degli Esteri, viene spiegato nella relazione "è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d’intesa con il ministero della Difesa, dello Sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri".