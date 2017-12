YEMEN: DA ITALIA ARMI PER 427,5 MLN IN ARABIA SAUDITA, SESTO PAESE PER ESPORTAZIONI (3)

(AdnKronos) - In particolare la Farnesina "è competente al rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni per gli adempimenti" previsti dalle normative vigenti ed "espleta l’attività autorizzativa" in base a "valutazioni formulate da un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento". Il ministero "riprende gli orientamenti e gli sviluppi registrati" a livello di Onu, Ue, Osce, Intesa di Wassenaar ed Mtcr (Missile technology control regime), "nonché le considerazioni riguardanti l’attuazione e la revoca di embarghi militari e l’applicazione di restrizioni all’esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani". Per verificare, in particolare, "il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti per le imprese, è prevista un’attività di controllo e vigilanza, sia in fase preliminare che successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, espletata anche attraverso verifiche e ispezioni alle imprese stesse", da parte del ministero degli Esteri e della Difesa, "nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza".