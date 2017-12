YEMEN: MAULLU (FI), LASCIARE IN PACE LAVORATORI SARDI

30 dicembre 2017- 12:29

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "I lavoratori sardi devono essere lasciati in pace: l'attacco sferrato dal 'New York Times' e dal Movimento 5 Stelle è davvero meschino, d'infimo livello, ed è anche completamente privo di senso. Perché accanirsi contro coloro che esercitano la loro attività in maniera del tutto legale? Queste persone devono essere lasciate in pace, perché stanno semplicemente svolgendo il proprio lavoro". Lo afferma Stefano Maullu, deputato di Forza Italia."Forse i grillini e il 'New York Times' vorrebbero chiedere alla Beretta di interrompere la fabbricazione di fucili e di armi da fuoco? Oppure a Fincantieri di non costruire fregate e incrociatori ? La cosiddetta inchiesta del 'New York Times', a cui peraltro consigliamo di chiedere conto a Trump dei contratti milionari in termini di armamenti fatti con l’Arabia Saudita, ha banalmente rivelato una questione già nota e ampiamente discussa in Parlamento, e non è servita davvero a un bel niente. Anzi, il reportage americano potrebbe alimentare ancora di più la retorica becera e inconsistente che si scaglia regolarmente contro le armi, contro la guerra, soltanto per scatenare gli istinti dei complottisti e dei vacui pacifisti".