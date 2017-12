YEMEN: RIZZO, SOSPENDERE PRODUZIONE ARMI E RICONVERTIRE INDUSTRIA

30 dicembre 2017- 10:05

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "L’inchiesta del 'New York Times' apre un vaso di Pandora in parte già noto. L’Italia ha fornito 40 milioni di euro in armi e bombe all’Arabia Saudita, di fatto un sostegno alla guerra contro lo Yemen. La Farnesina si giustifica citando il diritto internazionale e l’assenza di un embargo internazionale contro l’Arabia Saudita, ma la nostra legge vieta di vendere armi a Paesi in guerra". Lo afferma Marco Rizzo del Partito comunista."È evidente -aggiunge- che l’interesse viene prima di tutto, un Paese serio non cercherebbe alibi ma sospenderebbe la produzione negli stabilimenti Rmw in Italia iniziando un processo di riconversione industriale, cessando ogni flusso di armi verso l’Arabia Saudita e ogni forma di sostegno anche economico. Invece si preferisce cercare giustificazioni. L’Italia in Yemen è complice di un genocidio".