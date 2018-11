22 novembre 2018- 10:48 Ynap: prevede aumento regali alta gioielleria e orologeria per feste

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - La tendenza da parte dei clienti di lusso ad acquistare regali per se stessi di alta gioielleria e orologeria raggiungerà nuovi picchi durante il periodo festivo: è quanto emerge dall’ultima ricerca svolta a livello globale da Net-a-Porter e Mr Porter, leader nel luxury e-commerce. Il sondaggio, a cui hanno partecipato oltre 2600 clienti di lusso, rivela che un terzo inizierà lo shopping natalizio a partire da questo weekend mentre due terzi desiderano regalarsi qualcosa di speciale durante queste festività. Articoli esclusivi di alta gioielleria e orologeria sono sempre più ricercati come regali per se stessi: 1 donna su 4 intende acquistare un articolo per sé e più del 70% degli uomini afferma che non esiterebbe a comprarsi un orologio di lusso invece di aspettare di riceverlo in regalo. Il 70% dei millennial intende farsi un regalo durante le feste. La tendenza è in crescita con un quarto dei clienti che afferma di voler spendere di più per se stessi rispetto all’anno passato.