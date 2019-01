7 gennaio 2019- 11:40 Zalando: introduce servizi pagamento posticipati (2)

(AdnKronos) - Il nostro obiettivo, prosegue Pretti, "è quello di offrire la massima personalizzazione per i nostri clienti, che nei diversi Paesi europei hanno differenti necessità, le quali cambiano nel tempo. In Francia abbiamo testato e lanciato con successo il sistema di pagamento posticipato con carta nel 2016. Per i clienti francesi, questo era un modo di pagare online completamente nuovo e oggi circa un terzo dei clienti francesi utilizza questa opzione di pagamento. Non vediamo l'ora di vedere i risultati anche in Italia".Gli Italiani potranno quindi avere a disposizione un’opzione per cui non dovranno pagare in anticipo e che permetterà loro non solo di ordinare taglie diverse, si possono ad esempio ordinare 2 taglie e pagarne solo una, una volta che si è deciso di tenere quella giusta, ma anche di beneficiare di un periodo di pagamento più lungo e in generale di gestire il proprio budget in modo più semplice e conveniente. Questa modalità aggiunge un enorme valore per i clienti italiani trasferendo l’esperienza dello shopping online direttamente nel soggiorno della propria casa che diventa un vero e proprio camerino di prova."Offriamo ai nostri clienti ben 22 diverse opzioni di pagamento per soddisfare le diverse esigenze locali di ogni mercato. Sappiamo bene che i 17 paesi in cui operiamo in Europa hanno preferenze molto diverse e per questa ragione esaminiamo ogni mercato in dettaglio al fine di sviluppare e offrire le opzioni di pagamento più adeguate", spiega Kai-Uwe Mokros, Managing Director di Zalando Payments GmbH.