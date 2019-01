28 gennaio 2019- 17:23 Zamberletti: da Cdm via libera a funerali Stato

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi a Palazzo Chigi, ha deliberato, per gli adempimenti di competenza, le esequie di Stato per Giuseppe Zamberletti, "a norma dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36", si legge in una nota di P.Chigi.