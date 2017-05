ZANELLATO: PUNTA A CONSOLIDARE EUROPA, DA ST. TROPEZ PARTE CONQUISTA FRANCIA

30 maggio 2017- 17:57

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Zanellato, il marchio di borse famoso per la icon bag Postina, dopo avere convinto oltre a quello italiano anche il mercato giapponese, punta ora a crescere in Europa. Se già Germania, Belgio e Austria garantiscono soddisfazioni, adesso è la Francia l'obiettivo del brand, un mercato non esattamente semplice per gli accessori italiani, ma c'è tutta la volontà di conquistarlo. Lo spiega all'Adnkronos il numero uno Franco Zanellato: "Il 2 giugno apriremo il primo negozio a Saint Tropez (inaugurazione alle 19 in Passage Du Port), nella speranza che possa facilitare l'accesso al mercato francese che certamente non è dei più facili". Altro obiettivo "il mercato americano. Lì partiremo puntando sulla digital boutique", ovvero sull'e-commerce. Tanto più che "tra pochi giorni - annuncia - sul nostro sito avverrà una vera e propria rivoluzione digitale e sarà legata allo storytelling di ogni borsa. Ciascuna infatti rappresenta un pezzo di storia e un modo di fare stile. Che va raccontato, perché va oltre le mode del momento". L'online "a fine 2016 rappresentava il 5% del fatturato. L'obiettivo di 2017 è di crescere al sette 8%".Vendite in impennata intanto nel 2016: "abbiamo chiuso il 2016 con 11 milioni di euro, in crescita del 30% sul 2015. Il target per il 2017 crescere del 20 -25%".