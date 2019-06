15 giugno 2019- 16:35 Zeffirelli: il Massimo di Palermo gli dedica la prima di 'Pagliacci'

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il Teatro Massimo di Palermo ricorda con cordoglio e con affetto Franco Zeffirelli e dedica alla sua memoria la prima di 'Pagliacci' di Leoncavallo, che andrà in scena questa sera. "Scompare un colosso che ha segnato l'arte del nostro secolo e che con Palermo e il Teatro Massimo aveva intessuto legami strettissimi e affettuosi - ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo - Un maestro che lascia una lezione di eleganza e di stile che rimarranno a lungo negli occhi e nei cuori di tutti quanti, ieri, oggi o domani, hanno scoperto e scopriranno la magia dell’opera nei suoi indimenticabili allestimenti"."Un grandissimo maestro, uno dei maggiori interpreti della tradizione italiana dell’opera lirica - ha ricordato il sovrintendente Francesco Giambrone - Un vero amico del Teatro Massimo che legò anni bellissimi della sua attività proprio al teatro di Palermo, consegnando alle scene capolavori assoluti che ancora oggi restano nella memoria collettiva, e che fece sentire la sua voce indignata nei terribili anni della chiusura. La sua arte, la sua creatività, la sua genialità ci mancheranno moltissimo. Il ricordo dell’ultimo spettacolo al quale abbiamo lavorato insieme, 'Pagliacci' nella sua Firenze, al Maggio Musicale Fiorentino nel 2009, sorge ancora più forte in queste ore che precedono la prima di 'Pagliacci' al Massimo". Franco Zeffirelli aveva debuttato al Massimo di Palermo nel 1957 con Linda di Chamounix di Donizetti, per la quale aveva realizzato regia scene e costumi.