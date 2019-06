3 giugno 2019- 15:07 Zes: Lezzi, 'in legge bilancio saranno previste per centro nord'

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "L’incontro avvenuto questa mattina ha rappresentato l’occasione per ricordare come da parte mia e del governo ci sia la piena disponibilità a collaborare per la realizzazione della Zes a Venezia, nell’area di Porto Marghera e delle zone ammissibili della provincia di Rovigo. Al contempo ho però anche ribadito come, in nome di un necessario principio di omogeneità, non sia possibile dare il via libera per una singola Zes al Nord, ma che è necessario intervenire, attraverso un piano organico. Deve essere data la possibilità di ‘concorrere’ a tutto il Centro-Nord, con il contestuale stanziamento di risorse adeguate, per la realizzazione delle Zone economiche speciali. A questo scopo ho chiesto a Confindustria nazionale di lavorare in sinergia e celermente con il Mise, al fine di individuare le aree di crisi complessa, anche interne, del Centro-Nord che potrebbero rientrare nelle Zes". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi che questa mattina presso i suoi uffici ha incontrato una delegazione di Confindustria nazionale, regionale e territoriale guidata dal presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese.