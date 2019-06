3 giugno 2019- 15:08 Zes: Lezzi, 'in legge bilancio saranno previste per centro nord' (2)

(AdnKronos) - "Auspico - sottolinea Lezzi - che il lavoro preparatorio richiesto possa essere realizzato il più rapidamente possibile e che tutti gli attori operino in modo costruttivo, in modo tale che a settembre tale piano per l’istituzione delle Zes possa essere presentato nella Legge di bilancio, consentendo contestualmente alle Regioni di lavorare alla stesura dei decreti per la realizzazione dei piani di sviluppo". Oltre alla necessità di adottare una misura a carattere omogeneo e che, dunque, non esclusa a priori realtà che potrebbero avere interesse a istituire una Zes, aggiunge Lezzi, "tengo infine a ricordare come attualmente non sia possibile destinare ulteriori risorse del Fondo sviluppo e coesione nei confronti del Centro Nord, dal momento che la quota del 20% a esse destinata, e prevista per legge, è già stata superata. Tali risorse potranno essere previste a partire dal prossimo anno".Al fine di sottolineare la volontà collaborativa da parte del governo, conclude, "ho anche espresso la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno nel Decreto crescita, o una specifica mozione, che preveda proprio l’impegno per l’istituzione già in Legge di bilancio delle Zes nel Centro-Nord".