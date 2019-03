11 marzo 2019- 18:42 Zidane al Real Madrid

Madrid, 11 mar. - (AdnKronos) - Ora è ufficiale: Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid. Il club di Florentino Perez ha annunciato in un comunicato di avere scelto il francese per sostituire Santiago Solari. Zidane ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022 e si appresta a riprendere il timone della squadra circa nove mesi dopo il suo addio. Con lui in panchina i 'blancos' hanno vinto 3 Champions League consecutive, un titolo in Liga, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee e una Supercoppa di Spagna,