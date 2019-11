4 novembre 2019- 16:01 Zootecnia: Sicilia, ok giunta a sostegno razze bovine autoctone

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Via libera della giunta della Regione siciliana al programma per l’identificazione, la valorizzazione e la tutela delle razze bovine autoctone, prive di identità e riconducibili alle specie cinisara e modicana. Prevista anche l’attivazione di rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con gli allevatori siciliani che allevano capi non riconosciuti e non iscritti al registro anagrafico che nell'Isola rappresentano il 67%. Su un patrimonio bovino siciliano che conta circa 350mila capi, solo 11mila appartengono alle razze cinisara e modicana, a fronte dei restanti 340mila catalogati come meticci/incroci o semplicemente 'razza siciliana'."La conoscenza delle razze bovine quale patrimonio animale autoctono - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - è un primo passo ineludibile per la salvaguardia genetica e la valorizzazione della filiera zootecnica siciliana che deve puntare alla qualità, alla tracciabilità e alla sicurezza delle carni". Il programma sarà realizzato anche nell’ambito della misura 10.2.B del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-20 che prevede la conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura.